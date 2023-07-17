Напасть с неба? Что за дроны-камикадзе "Ланцет" якобы массово будут производить в России и как они угрожают Украине

На днях на российском пропагандистском телевидении вышел сюжет о якобы наращивании производства барражирующих боеприпасов (они же – дроны-камикадзе) "Ланцет". Российские пропагандисты утверждают, что увеличили производство этих дронов втрое, используя в качестве производственных цехов пустующие торгово-развлекательные комплексы (не потому ли так много новостей о неожиданных пожарах в российских ТРЦ?).

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Как это часто бывает, российские нарративы сразу же подхватили отдельные украинские блогеры и понесли "зраду" в народ. Некоторые из них просто пересказали слова россиян, а другие по понятным только им причинам решили гиперболизировать ситуацию, написав об увеличении производства аж в 50 раз. С какой целью это делается – откровенно непонятно. Не говоря уже о том, что верить российской пропаганде, с ее десятками уничтоженных "Леопардов" и "Пэтриотов", – это обманывать самих себя.

Вместе с тем дроны "Ланцет" действительно донимают Силы обороны Украины на фронте, поэтому OBOZREVATEL решил разобраться – что это за дроны и действительно ли они могут повлиять на ход войны в Украине.

Предыстория

Активно применять ударные беспилотники на фронте российская армия начала осенью 2022 года. По крайней мере, именно в конце октября – начале ноября прошлого года в Теlеgrаm-каналах российских военных блогеров и журналистов начали появляться в большом количестве соответствующие видео.

Со своей стороны, в командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили, что такие дроны появились на украинском фронте в "широком использовании", однако от разглашения подробностей воздержались.

Вместе с тем с фронта действительно поступает много информации об использовании россиянами дронов-камикадзе, которые в паре с российским разведывательным БПЛА "Орлан" охотятся на украинские средства ПВО, танки и артиллерийские установки: "Орлан" определяет цель, а "Ланцет" ее поражает.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии изданию Reuters признал, что все чаще использование Россией "Ланцетов" создает определенные сложности. По словам Сака, "Ланцет" хоть и несет относительно небольшую взрывную нагрузку, от 1,5 до 5 кг, однако все равно способен нанести значительный ущерб.

"Ежедневно мы сбиваем по меньшей мере один-два таких "Ланцета"... Но, к сожалению, это не 100%-й перехват", – сказал он.

Что такое "Ланцет"

БПЛА "Ланцет" (ZALA Lancet) – это российский барражирующий боеприпас разработки компании Zala Aero Group, который также может использоваться для разведывательных задач. Впервые был представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве.

Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации "Ланцет-3" составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. При этом беспилотник имеет максимальную дальность полета в 40-50 км, в зависимости от субверсии, и может находиться в воздухе почти час. Максимальная взлетная масса составляет около 12 кг, из которых боевая часть составляет до 5 кг. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.

"Ланцет" имеет несколько типов наведения (оптико-электронное наведение, а также блок телевизионного наведения), что позволяет управлять боеприпасом на конечном этапе полета. Также беспилотник оборудован интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями.

Таким образом, беспилотники "Ланцет" управляются пилотом в режиме реального времени. Это отличает их от иранских беспилотников Shahed-136, которые Россия также активно использует для поражения украинских целей, поскольку "Шахед" летит в заранее запрограммированное место назначения и не может быть пилотирован во время полета.

Еще одной особенностью этого БПЛА является то, что его модули наведения сменные и могут изменяться под задачи. Доступный спектр датчиков достаточно широк: камеры в инфракрасном и видимом диапазоне, наведение на лазерный целеуказатель, датчик поиска ассистирующих целей газоанализатором и радиометром.

Также российские пропагандисты утверждают, что с помощью нейросети 10-12 дронов "Ланцет" можно объединить в рой, чтобы атаковать одновременно большие группы целей. Однако подтверждения применения такой тактики на практике пока нет.

Кроме этого, производитель предлагает опцию так называемого воздушного минирования от вражеских БПЛА. В теории это выглядит так: группа "Ланцетов" встречает ударный БПЛА врага в каком-то секторе и либо атакует его, либо подставляется под удар, уничтожая вражеский беспилотник в воздухе. Правда, о практическом применении этой опции пока ничего не известно.

Производитель

Отдельными украинскими блогерами разгоняется информация о том, что якобы в России производством БПЛА занимается государство, в то время как в Украине этим процессом заняты только частные инициативы, потому, мол, Россия далеко впереди в этом процессе.

Так вот, разработкой и изготовлением БПЛА "Ланцет" занимается российская компания Zala Aero Group. Контрольным владельцем компании Zala Aero Group с долей 50,85% является российский бизнесмен Александр Захаров. Другая доля принадлежит концерну "Калашников", только 25% акций которого принадлежит госкорпорации "Ростех", а 75% – частным инвесторам (российским бизнесменам Алексею Криворучко, Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову).

Проще говоря, разработка и производство дронов "Ланцет" – дело рук российского бизнеса (все задействованные компании и лица находятся под международными санкциями), государство же в этом процессе играет роль миноритарного акционера и заказчика.

Перспективы

Если вернуться к упомянутому в начале видеосюжету на росТВ, то, несмотря на озвученные цифры наращивания производства и масштабную видеоэкскурсию по цехам завода, в кадр попало почему-то только одно помещение, в котором можно насчитать не более 39 беспилотников неизвестной степени готовности. Что интересно: стены в этом помещении увешаны зеркалами. Обычно это делается, когда нужно усилить визуальный эффект и выдать желаемое за действительное.

Также нельзя не обратить внимание на электронику "Ланцетов", заявленную производителем еще до полномасштабного вторжения. В частности, в качестве бортовой аппаратуры управления "Ланцет" использует модуль Jetson TX2 американской компании NVIDIA, а для реализации программируемой логики модуль SoC Xilinx Zynq американской компании Xilinx, принадлежащей AMD. Не исключено, что некоторые запасы этих комплектующих на складах у россиян еще есть, а дальше? Контрабанда, импортозамещение или сотрудничество с Ираном/КНДР/Китаем? Пока вопросов больше, чем ответов.

Плюс технологии РЭБ (радиоэлектронной борьбы), в частности в сфере антидронного противодействия, также не стоят на месте, поэтому эффективность таких дронов со временем будет уменьшаться.

Что же касается производства аналогичных БПЛА в Украине, отсутствием которого упрекают государство отдельные блогеры, то будем откровенны: пока вся территория Украины простреливается российскими ракетами, никто официально не скажет, есть у нас такие заводы или нет, и если есть – где они находятся и какие объемы производства имеют. Удивительно, что до сих пор не все это поняли.

Между тем украинские аналоги российским "Ланцетам" существуют и даже были представлены на выставках годом раньше россиян – в 2018 году. Это дроны-камикадзе RAM II UAV, созданные на базе корпуса БПЛА "Лелека-100". Производство их началось еще в 2021 году, и сейчас они активно применяются украинскими военными на фронте.