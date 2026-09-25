Силы ПВО в течение дня обезвредили 127 российских дронов: около трети из них были реактивными
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Российская Федерация за неполный день 25 сентября (с 7:00 до 18:30) запустила по Украине 162 ударных БпЛА, из которых 76 были реактивными. Противник применил "Герберы", "Бандероли/Дань-Т" и дроны других типов.
Наша противовоздушная оборона ликвидировала почти 80% вражеских целей. Статистикой поделилась в Telegram пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.
Сколько дронов удалось обезвредить
За указанный период наши воины сбили/подавили 127 российских беспилотников. 44 из них были реактивными.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 27 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в четырех точках", – сообщили в Воздушных силах.
Защитники предупредили, что вечером в пятницу нашем воздушном пространстве наблюдались несколько вражеских БПЛА. "Не игнорируйте тревогу!" – призвали военные.
Как писал OBOZ.UA:
– За лето Россия в восемь раз увеличила количество ударов реактивными дронами по Украине (с 350 в июне до 2800 в августе). Дополнительную сложность для украинской ПВО представляет высокая скорость, ведь такие беспилотники могут разгоняться до 600 км/ч.
– Российский реактивный беспилотник типа "Шахед" может быть оснащен двигателем стоимостью от 30 до 70 тысяч долларов. Это лишь один из компонентов БпЛА – он также содержит другие дорогостоящие и высокотехнологичные элементы.
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