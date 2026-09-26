Россия нацелилась на дата-центры в Украине: в ISW объяснили, что стоит за атаками и возможно ли полное отключение интернета

Россия начала наносить удары по украинским центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре. Цель агрессора заключается в разрушении экономики Украины и цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят гражданское население и бизнес.

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Российская ударная кампания может вызвать перебои с интернетом, однако полное его отключение маловероятно. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW)

Россия начала наносить удары по дата-центрам

Аналитики констатировали, что российские войска активизировали целенаправленные удары по украинским центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре. Они являются частью кампании дальних ударов, которую агрессор ведет с 2022 года и которая направлена на разрушение экономики нашего государства.

Активизация атак на интернет-инфраструктуру и центры обработки данных в Украине наблюдается с середины сентября. В российском Минобороны эти удары прямо признали 11 сентября.

"Эта последняя диверсификация ударной кампании России направлена на разрушение экономики Украины и цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят гражданское население и бизнес. Украинские чиновники и бизнес-лидеры прогнозируют, что Россия может стремиться вызвать более масштабные перебои в телекоммуникациях, которые могут угрожать украинским банкам, сервисам онлайн-платежей, бизнесу, государственным службам и военным, сообщает Financial Times", – говорится в материале ISW

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Украинские чиновники и представители бизнеса называют удары РФ по коммуникационной инфраструктуре "целенаправленной эскалацией". По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, удары РФ с 23 сентября вызвали значительные перебои с интернетом в столице и нарушили доступ украинцев к мобильным уведомлениям о российских атаках.

В российском Минобороны тем временем хвастались, что этими ударами стремятся снизить возможности украинских военных: они, мол, были направлены на нарушение сетевого соединения для украинской армии.

Впрочем, по словам председателя подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам кибербезопасности, правительственной связи и криптографической защиты информации Александра Федиенко, удары РФ не повлияли на коммуникации военных или государственных учреждений.

Сможет ли Россия "отключить" Украине интернет

На этот вопрос аналитики ISW отвечают отрицательно. Они считают, что российские удары по центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызвать временные перебои в интернете, но вряд ли приведут к полному отключению интернета.

Представители отрасли в беседе с журналистами "Суспильного2 объяснили: достижение цели врагу затрудняет то, что Украина имеет разветвленную сеть и множество интернет-провайдеров, что делает полное отключение маловероятным.

Об этом же говорит и советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, который подчеркивает, что Украина вряд ли столкнется с полным отключением интернета, поскольку "является страной с максимально распределенными интернет-каналами".

Однако, добавляет он, стоимость интернета для пользователей может вырасти, ведь провайдеры будут вынуждены нести расходы на ремонт поврежденной инфраструктуры.

"Российские удары по центрам обработки данных являются одной из последних попыток России подорвать украинскую экономику и продолжают аналогичные целенаправленные российские ударные кампании против портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины", – провели параллель аналитики.

В последнее время, отметили они, россияне усилили ударную кампанию против украинских портов на Черном море, чтобы помешать Украине использовать их для экспорта зерна и других товаров.

В то же время захватчики наносят удары по железнодорожной инфраструктуре, в частности по локомотивам, с целью нарушить работу общенациональной железнодорожной логистической сети Украины.

Так "вторая армия мира" пытается "компенсировать" свою несостоятельность и поражения на поле боя.

"Кремль, вероятно, усиливает свою ударную кампанию и диверсифицирует набор целей, чтобы искать альтернативные механизмы поражения, учитывая, что наступательные операции России в 2026 году не достигли своих целей, а украинские войска добиваются оперативных и даже стратегически значимых успехов в 2026 году", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что российский гибридный террор выходит на новый уровень. Аналитики указали на риски для Европы.

Кроме того, они проанализировали последние заявления Москвы и пришли к выводу: в Кремле отклонили предложенное США и Украиной ограниченное прекращение огня.

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