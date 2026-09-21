На фронте произошло 197 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
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За сутки 21 сентября на фронте произошло 197 боевых столкновений. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях – там произошло 23 и 14 столкновений с российскими оккупантами.
Украинские войска продолжают изматывать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Сводка за 21 сентября по состоянию на 22:00
Всего с начала этих суток на фронте произошло 197 боевых столкновений.
Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6137 дронов-камикадзе и осуществил 1930 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Северо-Слобожанское и Курское направления
На этих участках фронта наступательной активности противника не отмечено.
Южно-Слобожанское направление
Здесь противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Козачьей Лопани, Лимана, Симиновки, Рыбалчино и Зарубинки; еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Купянское направление
Силы обороны отразили один штурм противника в районе Ковшаровки.
Лиманское направление
Наши защитники успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Шейковки, Новоселовки и Дерилово; еще одно боестолкновение продолжается.
Славянское направление
Здесь Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного, Николаевки и Рай-Александровки.
Краматорское направление
Один вражеский штурм зафиксирован в районе Федоровки Второй.
Константиновское направление
Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного и Новопавловки; еще одно боевое столкновение продолжается.
Покровское направление
На этом направлении отражено 23 атаки РФ. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Доброполье, Новый Донбасс, Вольное, Белицкое, Ганновка, Красноподолье, Водянское, Дорожное, Васильевка, Мирное, Сергеевка и Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.
Александровское направление
На этом направлении оккупанты не предпринимали активных действий.
Гуляйпольское направление
Зафиксировано 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Риздвянка, Терноватое и Копани.
Ореховское направление
Наши защитники отразили две атаки противника в районе Павловки.
Приднепровское направление
Здесь обошлось без штурмовых действий противника.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе.
Как сообщал OBOZ.UA, на Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Гарт" отразили многочисленные попытки вражеской пехоты прорваться через государственную границу. В результате боевых действий 84 оккупанта были уничтожены, 38 – ранены, еще семеро попали в плен.
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