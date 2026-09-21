На фронте произошло 197 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За сутки 21 сентября на фронте произошло 197 боевых столкновений. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях – там произошло 23 и 14 столкновений с российскими оккупантами.

Видео дня

Украинские войска продолжают изматывать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводка за 21 сентября по состоянию на 22:00

Всего с начала этих суток на фронте произошло 197 боевых столкновений.

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6137 дронов-камикадзе и осуществил 1930 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На этих участках фронта наступательной активности противника не отмечено.

Главные истории дня

Южно-Слобожанское направление

Здесь противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Козачьей Лопани, Лимана, Симиновки, Рыбалчино и Зарубинки; еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Купянское направление

Силы обороны отразили один штурм противника в районе Ковшаровки.

Лиманское направление

Наши защитники успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Шейковки, Новоселовки и Дерилово; еще одно боестолкновение продолжается.

Славянское направление

Здесь Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного, Николаевки и Рай-Александровки.

Краматорское направление

Один вражеский штурм зафиксирован в районе Федоровки Второй.

Константиновское направление

Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного и Новопавловки; еще одно боевое столкновение продолжается.

Покровское направление

На этом направлении отражено 23 атаки РФ. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Доброполье, Новый Донбасс, Вольное, Белицкое, Ганновка, Красноподолье, Водянское, Дорожное, Васильевка, Мирное, Сергеевка и Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.

Александровское направление

На этом направлении оккупанты не предпринимали активных действий.

Гуляйпольское направление

Зафиксировано 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Риздвянка, Терноватое и Копани.

Ореховское направление

Наши защитники отразили две атаки противника в районе Павловки.

Приднепровское направление

Здесь обошлось без штурмовых действий противника.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Гарт" отразили многочисленные попытки вражеской пехоты прорваться через государственную границу. В результате боевых действий 84 оккупанта были уничтожены, 38 – ранены, еще семеро попали в плен.

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