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Враг потерял более сотни пехотинцев: пограничники отразили атаку оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Видео

Иван Черленский
War
2 минуты
2,1 т.
Враг потерял более сотни пехотинцев: пограничники отразили атаку оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Видео
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На Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Гарт" отразили многочисленные попытки вражеской пехоты прорваться через государственную границу. В результате боевых действий 84 оккупанта были уничтожены, 38 – ранены, еще семеро попали в плен.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своём Telegram-канале. Ведомство также опубликовало видео с боевыми действиями бойцов бригады "Гарт".

В ГПСУ отметили, что украинские защитники выявляли и уничтожали вражескую пехоту еще на подступах к государственной границе, не давая оккупантам прорваться.

Дым после поражения вражеской пехоты.
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении по состоянию на 20 сентября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники бригады "Гарт" уничтожили российские дроны-"ждуны" на Южно-Слобожанском направлении. Разведывательно-ударные группы БПЛА обнаружили и поразили вражеские беспилотники, находившиеся в режиме ожидания цели.

Также OBOZ.UA писал, что в августе этого года пилоты бригады "Гарт" не допустили попыток российских войск прорвать государственную границу. В ходе боевых действий операторы БПЛА вывели из строя средства огневой поддержки противника – танк, пушку, миномет и крупнокалиберный пулемет.

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