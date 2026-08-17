Пограничники сорвали попытку армии РФ прорваться через границу на Южно-Слобожанском направлении: все подробности. Видео
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На Южно-Слобожанском направлении пилоты пограничной бригады "Гарт" не допустили попыток российских войск прорвать государственную границу. Были выведены из строя средства огневой поддержки противника.
Группы БПЛА поражают широкий спектр вражеских целей, в том числе и на территории России. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"На Южно-Слобожанском направлении разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" наносят удары по широкому спектру вражеских целей, в том числе и на территории страны-агрессора. В частности, поражаются транспорт и пехота противника, пытающаяся прорваться через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.
По данным ГПСУ, во время ударов по российским войскам операторы БПЛА бригады "Гарт" вывели из строя средства огневой поддержки противника: танк, пушку, миномёт и крупнокалиберный пулемёт, который должен был защищать позиции от атак с воздуха.
Напомним, российские войска активизировались на Южно-Слобожанском направлении в зоне ответственности бригады "Гарт". После неудачных штурмов противник изменил тактику и начал искать новые участки для прорыва.
Как писал OBOZ.UA, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники поразили три важные цели противника. Среди них — танк и пушка.
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