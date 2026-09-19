Пограничники "Гарта" эффектно уничтожили российские дроны-"ждуны". Видео

Украинские воины не только наносят потери российским оккупантам, но и не дают им делать то же самое. В частности, жизни защитников и украинскую технику спасает своевременное обнаружение и уничтожение российских дронов-"ждунов".

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Эффективную охоту на них на Южно-Слобожанском направлении недавно устроили пограничники бригады "Гарт". Подробности и кадры боевых действий обнародовали в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно

Сообщение об охоте на российские дроны-"ждуны" было лаконичным.

"На Южно-Слобожанском направлении разведывательно-ударные группы БПЛА пограничников бригады "Гарт" уничтожили вражеские дроны-"ждуны", – отметили в ГПСУ.

На опубликованных кадрах видны точные удары украинских БПЛА по вражеским "ждунам", которые мгновенно превращали их из "актива", на который рассчитывали оккупанты, в "пассив", который уже никому не причинит вреда.

Главные истории дня

Дронами-"ждунами" называют ударные FPV-беспилотники или наземные платформы, которые заранее приземляются в нужной точке и переходят в режим ожидания цели.

Вместо того, чтобы постоянно находиться в воздухе, такой дрон в "засаде" ждет, пока к нему приблизится техника, пехота или логистический транспорт противника. Обычно их размещают вдоль дорог, в кустах, на крышах зданий или среди разбитой техники.

По сравнению с БПЛА, атакующими цель с воздуха, дроны-"ждуны" имеют режим экономии: благодаря тому, что, находясь на земле с выключенными двигателями, такие беспилотники не разряжают аккумулятор за 10–20 минут, как обычные FPV, а почти не потребляют энергию – свою цель они могут ждать часами или даже днями.

В них часто используется оптоволоконный кабель, обеспечивающий качественный видеосигнал при "невидимости" для средств РЭР и неуязвимости для воздействия РЭБ.

Активируются такие дроны либо вручную оператором, либо с помощью автоматических систем/датчиков распознавания, которые заставляют БПЛА взлетать при приближении цели и атаковать её с минимального расстояния — чтобы жертва не успела среагировать.

Украинские военные уделяют особое внимание обнаружению таких дронов-"ждунов". На помощь приходят разведдроны, которые заранее осматривают заданный маршрут и уничтожают обнаруженные аппараты до того, как по этому маршруту пройдут основные силы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении Силы обороны поразили пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1".

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