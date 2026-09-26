ВСУ получают всё больше украинского оружия: Бельбас рассказал о технологическом рывке и указал на главный вызов

Одним из положительных достижений 2026 года для Украины является поставка ВСУ значительной доли военной техники отечественного производства. А также продвижение к открытию экспорта оружия, что приведет к привлечению внешних финансовых средств и технологий.

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Об этом во время форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия" заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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"Положительная сторона — очень большая доля поставляемой (в ВСУ. — Ред.) военной техники украинского производства. Мы движемся к экспорту (оружия. — Ред.), а это открытие рынков, привлечение капиталов в Украину, привлечение технологий. Президент, возвращаясь из ООН, сообщил, что достигнута договоренность о лицензии на "Петриоты". То есть в определенный период мы будем активно привлекать сюда технологии, средства, будем дальше наращивать производство – вопрос только в наличии финансовых ресурсов", – подчеркнул Бельбас.

Однако, по его словам, необходимо, чтобы Министерство обороны Украины и Генеральный штаб перешли к плановой загрузке производителей оружия, поскольку сейчас последние "три дня работают — три дня отдыхают".

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"Поэтому уже сейчас мы должны говорить о плановой работе на 2027 год. У нас контрактов на следующий год – ноль. Разговоров – ноль. Стратегии пока мы не видим, к сожалению. Но надеемся на взаимодействие с министром обороны – он уже проводил совещание с производителями, ассоциациями, заявляет об открытости", – добавил Бельбас.

Кроме того, он подчеркнул необходимость четкого определения процедуры тендерных закупок вооружения, а также того, как она будет работать.

"Это должно быть определено – как проводится процедура, как она объявляется, сколько раундов", – резюмировал Бельбас.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство США разрешило продажу Украине компонентов противовоздушной обороны на сумму до $2,68 млрд. В перечень, в частности, вошли зенитные ракеты S-300 Clone и GAM-67, а также радары RPS 202 для обнаружения беспилотников.

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