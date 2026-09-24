Сделка на 2,7 млрд долларов: какие загадочные ракеты получит Украина от США для укрепления ПВО

Правительство США разрешило продажу Украине компонентов противовоздушной обороны на сумму до 2,68 млрд долларов. В перечень вошли зенитные ракеты S-300 Clone и GAM-67, системы Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а также радары RPS 202 для обнаружения беспилотников.

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Об этом сообщает Defense Express. По данным издания, закупку профинансируют взносы европейских партнеров и неиспользованные средства американской программы Foreign Military Financing для Украины.

При этом большинство позиций, которые должны быть переданы Украине, пока не раскрывается.

Однако в отношении двух основных компонентов — ракет S-300 Clone и GAM-67 — имеется некоторая информация.

Что известно о S-300 Clone

Как следует из названия, S-300 Clone предназначена для комплексов С-300, находящихся на вооружении ВСУ. В то же время эта ракета не является копией советской 5В55.

По данным Defense Express, речь идет о разработке с расширенными характеристиками и более современным принципом наведения на цель.

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Что такое GAM-67

Название GAM-67 уже использовалось в США в 1950-х годах для нереализованного проекта противорадиолокационной ракеты. Однако нынешняя GAM-67 — это отдельная разработка, предназначенная для комплексов средней дальности.

Её планируют применять как с уже имеющимися системами, в частности советского происхождения, так и с перспективными комплексами.

Почему США продолжают финансировать эти разработки

Разработка S-300 Clone и GAM-67 продолжается уже довольно давно. Несмотря на опасения, что администрация Дональда Трампа может прекратить финансирование этих проектов, произошло обратное — поступление средств активизировалось.

Как предполагает Defense Express, это может быть связано с поиском США массовых, недорогих и, главное, универсальных зенитных ракет, которые можно использовать с различными зенитными ракетными комплексами.

Еще одним возможным фактором издание называет перспективу поставки таких ракет в будущем странам, имеющим на вооружении советские и российские зенитные ракетные комплексы. Это могло бы позволить им уменьшить зависимость от РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США и их союзники ищут возможности передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики Patriot в преддверии зимы. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер пояснял, что спрос на такие боеприпасы превышает предложение из-за нехватки производственных мощностей.

По его словам, решить проблему должны наращивание производства в США и Европе, а также совместные оборонные проекты с Украиной и странами НАТО. Витакер ожидает, что результаты этих инициатив станут заметны в течение нескольких лет.

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