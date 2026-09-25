Украинский Ан-28 расстрелял из пулемёта "Миниган" российский дрон-камикадзе "Гербера-2". Эффектное видео

Экипаж самолета Ан-28 Воздушных сил ВСУ обстрелял из пулемета Minigun M134D и уничтожил российский дрон-камикадзе "Гербера-2". Видео момента сбивания беспилотника появилось в сети 25 сентября.

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Об уничтожении дрона сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он отметил, что речь идет о "кастомной" конструкции, которая существует в единичных экземплярах, однако, по его словам, такой подход может демонстрировать эффективность.

На обнародованных кадрах видно, как украинский самолет ведет огонь из бортового пулемета по российскому беспилотнику. Для поражения цели использовали Minigun M134D – многоствольный пулемет калибра 7,62 мм с высокой скорострельностью.

"Понятно, что это "кастомная" конструкция, которая существует в единичных экземплярах. Тем не менее, как концепт, она демонстрирует свою эффективность. Она точно в десятки раз дешевле, чем запуск ракеты AIM-9 с борта F-16", – написал Цаплиенко.

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По его словам, использование такого решения позволяет уничтожать воздушные цели без применения дорогостоящих авиационных ракет.

Украинские самолеты

Напомним, что украинские военные используют турбовинтовые учебно-боевые самолеты PC-9, оснащенные подвесными контейнерами с 7,62-мм пулеметами Minigun, для борьбы с российскими реактивными дронами-камикадзе типа Shahed.

По данным британского аналитика Джастина Бронка, уже зафиксировано несколько подтвержденных случаев сбивания таких российских БПЛА украинскими самолетами – как днем, так и ночью.

В частности, речь идет о противодействии новым российским реактивным беспилотникам, среди которых называли "Герань-4" и "Герань-5". Для их перехвата Силы обороны Украины используют различные средства, и среди них, по данным Бронка, может быть как минимум один турбовинтовой самолет PC-9 с подвесными контейнерами, оснащенными 7,62-мм пулеметами Minigun.

Defense Express отмечал, что информация о таком применении PC-9 основана на публикации Джастина Бронка, старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за лето Россия в восемь раз увеличила количество ударов реактивными дронами по Украине – с 350 в июне до 2800 в августе. Дополнительную сложность для украинской ПВО представляет высокая скорость некоторых из них – такие беспилотники могут разгоняться до 600 км/ч.

В настоящее время РФ использует два основных типа реактивных ударных дронов – "Герань" и "Бандероль". Последняя модель "Герани" способна развивать скорость до 600 км/ч, имеет боевую часть массой до 90 кг и может преодолевать около 1000 км. Скорость дрона "Бандероль" достигает 595 км/ч, он может нести до 114 кг взрывчатки и преодолевать до 480 км.

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