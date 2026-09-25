Есть несколько подтвержденных случаев сбития: ВСУ используют против реактивных "Шахедов" учебные самолеты с "миниганами". Фото

Украинские военные используют турбовинтовые учебно-боевые самолеты PC-9, оснащенные подвесными контейнерами с 7,62-мм пулеметами Minigun, для борьбы с российскими реактивными дронами-камикадзе типа Shahed. По данным британского аналитика Джастина Бронка, уже зафиксировано несколько подтвержденных случаев сбивания таких российских БПЛА украинскими самолетами — как днем, так и ночью.

Видео дня

Об этом пишет военный портал Defense Express. Издание ссылается на публикацию Джастина Бронка, старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI.

PC-9 могут использовать против реактивных "Шахедов"

Речь идет о противодействии новым российским реактивным беспилотникам, в частности "Герань-4" и "Герань-5". Для их перехвата украинские Силы обороны используют различные средства, среди которых, по данным Бронка, может быть как минимум один турбовинтовой самолёт PC-9 с подвесными контейнерами, оснащёнными 7,62-мм пулемётами Minigun.

По словам исследователя, несколько случаев уничтожения реактивных БПЛА уже можно считать подтвержденными. Перехват, по его данным, происходил как днем, так и ночью.

Самолет обладает соответствующими характеристиками для выполнения такой задачи

Бронк отмечает, что самолеты PC-9 могут быть в относительно свободном доступе на мировом рынке подержанной авиатехники.

Главные истории дня

Самолет способен развивать скорость до 600 км/ч, имеет боевой радиус около 650 км и может нести до 1040 кг боевой нагрузки на шести узлах подвески.

По мнению исследователя, эти характеристики теоретически позволяют рассматривать PC-9 как импровизированное средство борьбы с реактивными беспилотниками не только для Украины, но и для стран НАТО.

Определенное количество самолетов PC-9 и PC-9M до сих пор находится на вооружении европейских стран. В частности, Хорватия имеет 17 таких самолетов, Ирландия – восемь, а Словения – девять.

PC-9 производился и поставлялся преимущественно в 1980–1990-х годах. Его лицензионная версия T-6 Texan II в настоящее время используется ВВС США.

Украина уже использовала лёгкие самолеты для перехвата дронов

Одним из преимуществ PC-9 в роли импровизированного средства противодействия БПЛА может быть его доступность. Defense Express обращает внимание на то, что в отличие от некоторых других лёгких штурмовых самолётов, потенциальных политических ограничений на приобретение самолётов этого типа нет.

Украинские Силы обороны уже использовали легкую авиацию для борьбы с российскими дронами. В частности, в августе 2025 года стало известно о применении для перехвата "Шахедов" чешского Moravan Z-137 Agro Turbo, вооружённого ракетами Р-73.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские специалисты разработали дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских реактивных ударных беспилотников. Новый образец вооружения успешно прошел боевое применение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!