Билл Гейтс предупредил о смертельной угрозе ИИ: может привести к гибели миллиарда человек

Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект представляет собой чрезвычайно мощный, но в то же время опасный инструмент. По его словам, нейросети способны стать причиной гибели значительной части населения планеты.

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Таким образом он присоединился к растущему числу лидеров технологической сферы и инженеров, открыто заявляющих об экзистенциальных рисках ИИ. Об этом бизнесмен расскзаал в интервью NBC.

Раскол в Кремниевой долине и бунт разработчиков

По словам миллиардера, искусственный интеллект достаточно мощный, чтобы вызывать события, которые приводят к миллиарду смертей. Он подчеркнул, что в истории человечества еще не существовало оружия, сравнимого по опасности с объединением злоумышленников и передовых технологий ИИ.

Предупреждения о возможных катастрофических последствиях стремительного прогресса ИИ звучат в Кремниевой долине все громче. Ранее в этом месяце рядовой сотрудник компании Anthropic PBC Джейкоб Коксон подал в отставку, публично обвинив своих бывших работодателей Anthropic и OpenAI в опасных "азартных играх" в гонке за созданием сверхинтеллекта.

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Другой исследователь Anthropic также подтвердил опасения, оценив вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество в ближайшее десятилетие, более чем в 10%.

Призывы к замедлению и единый фронт техгигантов

Подобные заявления вывели давние споры ученых в публичное поле и заставили индустрию реагировать. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей пришел к выводу о необходимости снизить темпы разработки моделей. Эту инициативу уже поддержали ключевые фигуры рынка, включая руководителя OpenAI Сэма Альтмана и главу Илона Маска.

Государственный контроль вместо саморегулирования

Гейтс прямо заявил, что технологические компании не смогут ограничить себя сами.

"Необходимо, чтобы правоохранительные органы и политики включились в обсуждение того, как должны выглядеть меры защиты и мониторинг. И это должно стать обязательным условием", – подчеркнул бизнесмен

Ранее в своем августовском эссе Гейтс подробно разбирал угрозы, исходящие от ИИ. Он предупреждал, что киберпреступники и государственные злоумышленники могут использовать новые алгоритмы для проведения деструктивных кибератак, массового мошенничества, распространения дезинформации и нанесения ударов по критической инфраструктуре – от финансовых институтов и электросетей до государственных систем и больниц.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российско-украинскую войну необходимо остановить до того момента, как технологии искусственного интеллекта начнут автономно руководить боевыми действиями. По его словам, такой перелом может произойти уже в следующем году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на сегодняшний день искусственный интеллект предлагает беспрецедентные возможности для доступа к информации и автоматизации задач. Однако как показывают последние наблюдения и исследования, ИИ влияет на фундаментальные когнитивные функции человека – память и способность к обучению.

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