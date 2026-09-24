"Нам нужен мир": Зеленский спрогнозировал, когда ИИ может начать принимать решение на войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что российско-украинскую войну необходимо остановить до того момента, как технологии искусственного интеллекта начнут автономно руководить боевыми действиями. По его словам, такой перелом может произойти уже в следующем году.

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Украинский лидер призвал международную общественность критически оценить темпы развития современного автономизированного вооружения. С таким предупреждением Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Глобальная угроза цифровизации фронта

По его словам, превентивные шаги нужно предпринимать уже сейчас, пока военные технологии не совершили неконтролируемый скачок на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

Глава государства озвучил тревожный сценарий, согласно которому ключевая роль в управлении операциями на фронте может перейти к алгоритмам уже в обозримом будущем.

"Уже в следующем году существует реальная вероятность, что решения на поле боя начнет принимать искусственный интеллект, а не только люди. Нам нужен мир до того, как мы достигнем этой точки", – заявил Зеленский.

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Контроль над технологиями

В связи с этим президент призвал мировых лидеров ввести ограничения на разработку и внедрение высокотехнологичных систем поражения.

Он акцентировал, что сдерживание алгоритмических вооружений критически важно реализовать до того, как ИИ получит полноценную автономию в ведении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский говорил о потерях России на войне, амбициях диктатора Владимира Путина по захвату новых территорий и о том, какой может быть зима в этом году.

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