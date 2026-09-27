Не помешали ни дождь, ни туман: пограничники установили рекорд, ликвидировав 116 оккупантов за сутки. Видео

Военнослужащие ГОБС "Феникс" продемонстрировали новый эталон боевой работы: они установили новый внутренний рекорд подразделения по количеству уничтоженных российских оккупантов за сутки. Наши защитники "отминусовали" 116 захватчиков.

Видео дня

Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГПСУ, в структуру которой входит "Феникс". В Telegram-канале Государственная пограничная служба Украины поделилась видео ударов, которые бойцы наносили по противнику своими дронами.

"Дождь, туман, нелетная погода – пограничникам подразделения "Феникс" ничто не помешало. За сутки ликвидировано 116 захватчиков. Это новый внутренний рекорд подразделения", – рассказали в Госпогранслужбе.

"Мы же говорили, что работаем круглосуточно и не покладая рук. Впереди будет еще больше!" – добавили бойцы на своей странице в Facebook.

Главные истории дня

Напомним, что главный отдел беспилотных систем "Феникс" – это первое и одно из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Государственной пограничной службы.

Кроме того, он занимает второе место в рейтинге эффективности Сил беспилотных систем ("Феникс" включен в общую оперативную группировку СБС под руководством Роберта "Мадяра" Бровди).

Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины в течение 25 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1710 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за все время полномасштабной войны) составили 1 млн 527 тыс. 280 человек.

– Военные 7-го корпуса ДШВ 44-й отдельной артиллерийской бригады нанесли серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе. Среди уничтоженного – живая сила противника, САУ, гаубицы, другие артиллерийские системы и бронетехника оккупантов.

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