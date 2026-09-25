Россия убила более полутысячи украинских детей во время полномасштабного вторжения: омбудсмен в ООН привел статистику

Россия убила 744 украинских ребенка с начала полномасштабного вторжения, еще тысячи детей числятся пропавшими без вести. А на временно оккупированных территориях Россия продолжает оказывать влияние на украинских детей и готовить их к войне против Украины.

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Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога с Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине в рамках 63-й очередной сессии Совета ООН по правам человека. Омбудсмен подчеркнул, что за каждой цифрой стоит судьба конкретного ребенка.

Россия убивает, калечит и насилует украинских детей

Дмитрий Лубинец привел ужасающие цифры преступлений, совершенных российскими оккупантами в отношении украинских детей.

С начала полномасштабного вторжения россияне убили 744 ребенка в Украине, еще 2363 считаются пропавшими без вести.

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За это время 2904 ребенка получили ранения различной степени тяжести, а также зафиксировано 23 случая сексуального насилия над детьми.

"Это не просто цифры. За ними стоит судьба каждого ребенка!", — подчеркнул омбудсмен.

Россия милитаризирует детей на оккупированных территориях

По словам Лубинца, на временно оккупированных территориях Украины может находиться около 1,6 миллиона украинских детей. Россия выдает им свои документы, устраивает в российские семьи, подвергает систематическому воздействию кремлевской пропаганды и пытается лишить их украинской идентичности.

Омбудсмен также заявил о принудительном перемещении украинских детей. На оккупированных территориях, по его словам, Россия вместо обеспечения права детей на мирную жизнь и благополучие проводит их милитаризацию.

Несовершеннолетних заставляют проходить военную подготовку, а тысячи молодых украинцев призывают в российскую армию. Лубинец подчеркнул, что российские власти таким образом формируют новое поколение военных, которых могут использовать в войне против Украины.

"Цель российского руководства одна — продолжать войну против Украины чужими руками. Готовить новое поколение солдат", – сказал Лубинец.

Отдельно омбудсмен обратил внимание на уязвимость детей к психологическому воздействию и пропаганде. По его словам, Россия использует эту уязвимость для навязывания детям собственных нарративов и разрушения их связи с Украиной.

Украина призвала международное сообщество помочь вернуть детей

Лубинец призвал международное сообщество присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и помочь установить местонахождение каждого ребенка, который был незаконно перемещен или депортирован Россией.

Омбудсмен также призвал потребовать от России предоставить полный список всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детейв соответствии с положениями Четвертой Женевской конвенции.

Кроме того, Украина настаивает на обеспечении полного доступа международных мониторинговых миссий к временно оккупированным территориям, чтобы они могли устанавливать местонахождение украинских детей и контролировать соблюдение их прав.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне продолжают вывоз украинских детей с временно оккупированной территории Донецкой области и разработали новую схему похищения детей-сирот. Несовершеннолетних якобы отправляют на оздоровление в Россию, где передают под опеку гражданам РФ.

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