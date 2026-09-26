Доступ ограничен даже для сотрудников: дата-центр Cosmonova приостановил работу после российских обстрелов. Фото

В Киеве в субботу, 26 сентября, в числе прочего, российские захватчики дважды нанесли удары с воздуха по дата-центру телекоммуникационного оператора Cosmonova. Из-за ударов по предприятию возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

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В настоящее время дата-центр указанного оператора полностью прекратил работу. Об этом сообщили в Cosmonova, где также продемонстрировали очередные последствия российского террора.

Дата-центр больше не работает

"На фотографиях запечатлены последствия разрушений, которые понес наш дата-центр Cosmonova. К сожалению, дата-центр больше не будет работать", – сказано в сообщении специалистов.

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Отмечается, что, несмотря на масштаб повреждений, на предприятии продолжаются работы по локализации последствий аварии, частичному переносу и восстановлению сервисов.

Подробности о клиентском оборудовании, которое размещалось в дата-центре, будут предоставляться по мере возможности. Дело в том, что в настоящее время доступ к ДЦ ограничен соответствующими службами даже для специалистов Cosmonova, пояснили в компании.

О чем идет речь

Cosmonova – IT-компания, основанная в 2004 году, работающая в сфере телекоммуникаций для бизнеса и имеющая более чем 20-летний опыт в телеком-отрасли. Обладает собственным дата-центром и облачными платформами в Украине и ЕС.

Предприятие уделяет особое внимание бесперебойности работы сети, поэтому все опорные узлы резервируются с помощью технологии CWDM, а на всех площадках установлены мощные аккумуляторы LiFePo4 (это обеспечивает работу интернета при отсутствии электропитания).

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала наносить удары по украинским центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре. Цель агрессора заключается в разрушении экономики Украины и цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят гражданское население и бизнес.

В целом активизация атак на интернет-инфраструктуру и центры обработки данных в Украине наблюдается с середины сентября. В российском Минобороны эти удары прямо признали 11 сентября.

Агрессоры стремятся вызвать у украинцев более масштабные сбои в телекоммуникациях, которые могут представлять угрозу для украинских банков, сервисов онлайн-платежей, бизнеса, государственных служб и т. д. Однако эксперты уверяют, что у россиян ничего не выйдет.

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