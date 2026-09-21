Россия атаковала Украину 172 дронами и "Бандеролями", силы ПВО сбили 148 целей: последствия в областях. Фото

В ночь на 21 сентября Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Оккупационные войска задействовали для нанесения ударов 172 дрона различных типов, а также "Бандероли".

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 148 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Атака войск РФ 21 сентября

В ночь на 21 сентября (с 18:00 20 сентября) противник атаковал 172 ударных БПЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т" со следующих направлений: Белгород, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БПЛА различных типов и 1 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 4 локациях.

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Последствия российских ударов 21 сентября в регионах

Харьковская область

В Харьковской области в результате атаки россиян 1 человек погиб, 3 пострадали, еще одна женщина спасена

Ночью российские войска атаковали ударными БПЛА город Лозовая. В результате обстрела повреждены и частично разрушены объекты жилого сектора и железнодорожной инфраструктуры. Возникли два очага возгорания.

Один из пожаров произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Горела крыша площадью 200 кв. м. Кроме того, были повреждены квартиры на втором этаже.

В ходе ликвидации последствий вражеского удара спасатели ГСЧС спасли женщину и извлекли из-под завалов тело погибшего человека.

Одесская область

В Одесской области после вражеских ударов загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар в настоящее время ликвидирован. Работа спасателей осложнялась угрозой повторных авиаударов.

Киевская область

В Бучанском районе спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания.

В Фастовском районе ликвидирован пожар в здании лесопилки.

Погибших и пострадавших нет.

Кировоградская область

Под ударом оказалось одно из предприятий в Кропивницком районе.

Пострадал работник предприятия. Он госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь.

Зафиксированы повреждения частных домов.

На месте возник пожар. Благодаря оперативной работе подразделений ГСЧС возгорание полностью ликвидировано.

Запорожская область

Ночью под ударами российских дронов оказался областной центр.

В Запорожье зафиксированы попадания в две 9-этажки, торговый центр и учебное заведение. Возникли пожары.

По состоянию на 5 часов утра было известно о пяти пострадавших: трех мужчинах и двух женщинах. Четверо из них получили травмы в результате попадания дрона в один из многоэтажных домов. Ещё один человек пострадал в другом многоквартирном доме.

Еще пятеро человек были спасены сотрудниками ГСЧС спасли, а 14 – эвакуировали.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал два района с помощью беспилотников, авиабомб и артиллерии.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганцевская и Красногригоровская громады. Поврежден многоквартирный дом. Пострадала 20-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе пострадали Васильковская, Петропавловская и Покровская громады. Разрушены предприятие, частные дома и автомобили.

Черкасская область

За время воздушных тревог 20–21 сентября в пределах области силами и средствами ПВО было сбито шесть российских БПЛА.

Пострадавших нет.

В Черкассах накануне вечером в результате падения российского БПЛА возник пожар на объекте инфраструктуры.

В Звенигородском районе из-за вражеского удара загорелось здание частного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 сентября Россия атаковала жилой многоэтажный комплекс в Сумах. В результате атаки погибла женщина, ее муж ранен.

Также враг наносил удары по Киевской области: после попадания в Бориспольском районе загорелись склады.

В пригороде Одессы Россия нанесла удар реактивным дроном по жилому району, загорелись частные дома.

А Краматорск оккупанты обстреляли артиллерией и сбросили бомбу на эвакуационный пункт: есть погибший и раненые.

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