Оккупанты обстреляли Краматорск из артиллерии и сбросили бомбу на эвакуационный пункт: есть погибший и раненые. Фото и видео

Утром 20 сентября российские войска дважды атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате обстрелов погибла женщина, трое человек получили ранения, также были повреждены учебные заведения и многоэтажные дома.

Видео дня

Об этом сообщил Краматорский городской совет в Telegram. Также эту информацию опубликовал канал "Суспильне Донбасс", сославшись на данные городской военной администрации.

Главные истории дня

В 10:10 российские войска нанесли удар по микрорайону Лазурный тремя артиллерийскими снарядами. Погибла женщина 1956 года рождения, а мужчина 1961 года рождения получил ранение. Ему оказывают необходимую помощь.

Около 11:19 оккупанты сбросили на Краматорск две авиационные бомбы, предположительно — КАБы. Одна из бомб попала в эвакуационный пункт, где находились люди, которых готовили к выезду, и сотрудники, занимавшиеся эвакуацией.

Волонтер Богдан Зуяков опубликовал видео с места происшествия. Он отметил, что под удар попал транзитный пункт, куда волонтеры ежедневно привозят десятки людей для дальнейшей эвакуации.

По данным ГСЧС, в результате авиаудара повреждены четыре многоквартирных дома, пять автомобилей и другие объекты гражданской инфраструктуры. Спасатели оказали помощь пострадавшим, разблокировали входную дверь квартиры и ликвидировали пожар в двухэтажном здании учебного заведения площадью 4800 кв. м.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 сентября российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив четыре авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. Тогда пострадали как минимум шесть человек, а жители одного из поврежденных многоэтажных домов оказались под завалами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!