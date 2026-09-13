Враг нанёс удар по многоэтажному дому в Краматорске: есть раненые. Фото

В воскресенье, 13 сентября, в Краматорске Донецкой области в результате российского авиаудара пострадали как минимум четыре женщины. После попаданий люди оказались под завалами поврежденного многоэтажного дома, их освободили полицейские.

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Российская армия сбросила на город четыре авиационные бомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Одно из многоэтажных зданий подверглось значительным разрушениям, а под завалами оказались люди.

После первых взрывов к местам попаданий прибыли парамедики, патрульные и следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители проводили деблокирование людей из-под обломков, а также оказывали пострадавшим первую медицинскую и психологическую помощь.

На данный момент известно о четырёх раненых женщинах в возрасте 46, 52, 71 и 75 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, переломы, осколочные ранения и ушибы.

После оказания помощи раненых доставили в больницу.

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