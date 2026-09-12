Россия трижды нанесла удары по парковке возле супермаркета в Краматорске: есть погибший и раненые. Фото
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12 сентябряроссийские войска как минимум трижды обстреляли гражданские автомобили в Краматорске Донецкой области. В результате обстрелов погибли три человека, ещё четверо получили ранения.
Один из российских дронов попал в легковой автомобиль на парковке возле супермаркета, после чего в машине возник пожар. Об этом сообщили в ГСЧС, а также местные Telegram-каналы.
Россия трижды атаковала гражданские автомобили
Первый удар российские войска нанесли в 11:10 по автомобилю, который находился в движении. В результате атаки погиб мужчина, а женщина получила ранения.
В 12:15 российский дрон попал в автомобили, припаркованные возле магазина. Погиб мужчина, еще два человека пострадали.
Почти в том же месте оккупанты снова нанесли удар в 12:30. На этот раз погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.
Дрон попал в автомобиль на парковке
Кроме того, спасатели сообщили об ударе российского дрона по легковому автомобилю на парковке возле супермаркета в Краматорске. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.
В одной из машин возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
В целом в результате трёх ударов по гражданским автомобилям в Краматорске погибли три человека, ещё четверо получили ранения.
Утром в пятницу, 11 сентября, Россия нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В двух районах города зафиксированы попадания по двум АЗС и офисному зданию, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В Днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.
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