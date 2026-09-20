Россия нанесла удар реактивным дроном по жилому району в пригороде Одессы: загорелись частные дома. Фото

Страна-террорист не прекращает атаки на украинские города. В воскресенье, 20 сентября, под российским ударом вновь, в частности, оказалась Одесская область.

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Информация о пострадавших пока не поступала, но зафиксированы возгорания в нескольких домах. Об этом сообщили в Одесской ОГА.

"Враг нанес удар по жилому сектору в Одесской области. В результате попадания реактивного БПЛА загорелись несколько частных домов. Ведутся работы по ликвидации последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, что утром 20 сентября российские войска дважды атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате обстрелов погибла женщина, трое человек пострадали, также повреждены учебные заведения и многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 сентября российская армия вновь атаковала Украину. Террористы задействовали 138 дронов различных типов.

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