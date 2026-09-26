Оккупанты ударили КАБами по жилым домам в Сумах: есть погибшие, среди раненых – ребенок. Фото

В субботу, 26 сентября, российские оккупанты нанесли удары по Сумам. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения, среди них – ребенок.

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Целью врага стали обычные жилые дома. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

По информации чиновника, российские захватчики нанесли удар по областному центру управляемыми авиабомбами. Под ударом армии РФ оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

"К сожалению, известно о двух погибших в Ковпаковском районе", – говорится в сообщении.

Григоров добавил, что в результате атаки пострадали как минимум три человека, среди них – ребенок.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а информация о последствиях удара в настоящее время уточняется.

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Напомним, в последний раз оккупанты наносили удары КАБами по Сумам 23 сентября. В результате действий врага тогда пострадали четыре человека. Зафиксированы повреждения жилого сектора, гражданской инфраструктуры, нежилых зданий и автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, также утром 26 сентября оккупанты атаковали Одесскую область. Враг нанес удар по автодороге и повредил три грузовика, известно о трёх пострадавших. А в Запорожье, в результате атаки РФ, под завалами погибли молодая женщина и ее свекровь. Муж погибшей и их 3-летний сын получили ранения.

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