Атака россиян успешно отражена: воины 3-й штурмовой бригады уничтожили три танка Т-90М. Видео

Украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады отразили атаку войск РФ, которые пытались штурмовать их позиции в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Также наши воины уничтожили целый взвод современных российских танков Т-90М.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий. Он также показал кадры ликвидации вражеских танков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Билецкий отметил, что это была совместная работа 2-го механизированного батальона и 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр.

Всего с помощью дронов-камикадзе были поражены три вражеских танка. Так воины ВСУ не только защитили свои позиции, но и нанесли оккупантам значительные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны обнародовали потери армии РФ за неделю. Было уничтожено 4 тысячи оккупантов, более 60 танков и много другой техники.

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