ВСУ на Бахмутском направлении сбили российский вертолет Ка-52

Защитники Украины отминусовали еще один ударный вертолет Ка-52 российской оккупационной армии. Очередную вражескую "птичку" приземлили на Бахмутском направлении.

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Событие на фронте произошло утром 17 августа. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram-канале.

По его словам, удар по российскому боевому вертолету, который еще называют "Аллигатором", нанесли бойцы зенитных ракетных войск.

"Минус один ра*истский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных сил за успешную боевую работу! Вместе – к победе!" – отметил он.

Отметим, что этот "Аллигатор" стал 315-й такой "птичкой" в списке потерь оккупационной российской армии с начала полномасштабного вторжения.

Предыдущий, 314-й, сбитый российский вертолет тоже был Ка-52 и его тоже приземлили на Бахмутском направлении – на рассвете 14 августа.

Одна такая ударная машина стоит стране-агрессору РФ не менее $16 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка Британии указала на проблемы России с тактической авиацией, задействованной в войне. По словам специалистов, она совершает более 100 вылетов в день, однако вынуждена ограничиваться воздушным пространством над оккупированной частью Украины из-за опасности сбивания самолетов и вертолетов.

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