У врага – минус вторая 'птичка' за утро: ВСУ сбили в районе Роботиного вертолет Ка-52

Украинские военные во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52. В частности, еще одного "Аллигатора" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в районе Роботино на Запорожье.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 47-й ОМБр. Ранее в четверг была сбита такая же боевая машина оккупантов, которая стоит около $16 млн, на Бахмутском направлении.

Отмечается, что вражеский вертолет ориентировочно в 07:40 обнаружила и уничтожила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады.

"Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена", – говорится в сообщении.

В 47-й ОМБр подчеркнули, что только на счету ее бойцов это – уже восьмой навсегда приземленный Ка-52 врага. Стоимость одного такого составляет $16 млн.

"Всегда радуюсь новостям о сбитых российских Ка-52. Молодцы", – прокомментировал успехи защитников глава Офиса президента Андрей Ермак.

Всего с начала полномасштабной войны украинские защитники отминусовали уже 316 вертолетов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля украинские воины из ПЗРК сбили российский Ка-52 на востоке. Позже стало известно, что вместе с вертолетом был ликвидирован и полковник ВС РФ Виталий Табачников.– командир 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита.

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