В сбитом ВСУ вертолете Ка-52 погиб полковник авиации РФ. Фото

Накануне украинские защитники приземлили очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Выяснилось, что в нем был ликвидирован полковник ВС РФ, командир вертолетного полка с Дальнего Востока Виталий Табачников.

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Об этом сообщили в соцсетях, а также авиационный блоггер Виталий Трубников. "Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой точный выстрел!" – отметил он.

По данным российских пропагандистов, экипаж Табачникова возвращался после задания, и хотя шел на маленькой высоте, он был сбит с ПЗРК.

Стоит отметить, что вражеский вертолет был приземлен еще во вторник, 25 июля, до 8 часов утра. Стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.

Напомним, что в сеть попали кадры боя в Клещиевке, где ВСУ полностью уничтожили группу российских десантников. Защитники страны нанесли точные удары по штурмовым отрядам российских десантников. Примечательно, что российские военкоры пытались оправдать потери РФ, мол, оккупанты якобы попали в засаду.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают наступление на востоке нашей страны. В результате боев Силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении.

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