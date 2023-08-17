ВСУ отминусовали еще 480 оккупантов, 17 артсистем и 24 БПЛА врага

Защитники Украины в течение 16 августа "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 480 военных преступников. В целом на 540-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационной армии РФ уже превысили 256 050.

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За это время наши воины сожгли тысячи единиц бронированной, автомобильной и авиатехники вражеских сил. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне, кроме сотен захватчиков, бойцы Сил обороны уничтожили 94 единицы их средств ведения огня и передвижения. В частности, было обезврежено 18 боевых бронированных машин (всех 8398) и 17 артиллерийских систем (5169).

В небе защитники сбили 24 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 4272) и две крылатые ракеты (1406).

Также было "демилитаризовано" пять российских танков (всего 4329), одно средство ПВО (486), 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7641).

Всего в списке потерь армии РФ есть еще и 773 единицы спецтехники, 714 РСЗО, 315 самолетов, 314 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Отметим: в течение 16 августа только на Таврическом направлении фронта ВСУ отминусовали у оккупантов 15 единиц военной техники. А потери живой силы врага составляли 265 человек убитыми, ранеными и пленными.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки (РЭР) на Херсонщине. Оккупанты разместили его прямо на крыше дома среди гражданской инфраструктуры.

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