Минус 15 единиц техники: озвучены потери войск РФ на Таврическом направлении за сутки

Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационной российской армии большие потери на Таврическом направлении фронта. В течение суток 16 августа украинские воины отминусовали у врага 15 единиц военной техники.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский на своем канале в Telegram. Оккупанты потеряли танки, минометы и артситемы, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение.

Потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11), рассказал Тарнавский.

Среди уничтоженной техники армии государства-агрессора:

– три танка;

– четыре артиллерийские системы и миномета;

– один ПТРК;

– один станковый противотанковый гранатомет (СПГ);

– 6 единиц автомобильной техники.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневых задач.

"Работаем дальше", – подчеркнул бригадный генерал.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение 16 августа украинские защитники отбили наступление оккупантов на четырех направлениях на востоке Украины – Купянском, Бахмутском Авдеевском и Марьинском. В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В то же время, в течение 15 августа Силы обороны Украины "денацифицировали" на поле боя еще 650 российских оккупантов. Так, общая численность потерь в живой силе государства-террориста России за период полномасштабной войны в Украине уже достигла 255 570 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 августа в Минобороны заявили, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление продолжается.