За прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на поле боя еще 650 российских оккупантов. Так, общая численность потерь в живой силе государства-террориста России за период полномасштабной войны в Украине уже достигла 255 570 лиц.

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Об этом утром 16 августа сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также россияне потеряли 95 единиц своей техники.

В частности, в металлолом на украинской земле превратилось еще 11 танков (за период полномасштабного вторжения – 4324), 10 боевых бронированных машин (8380), 24 артиллерийских системы (5152), 3 средства ПВО (485), 6 БПЛА оперативно-тактического уровня (4), 17 крылатых ракет (1404), 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7614), а также 4 единицы спецтехники (773).

Напомним: ВСУ отбили очередную контратаку россиян под Бахмутом в Донецкой области и уничтожили три вражеских танка Т-90М и роту футбольных фанатов "Эспаньола". Последние, как объяснил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, – это фанаты ЦСКА, они как ультрас московские.

Он добавил, что ранее российские оккупанты могли "положить" несколько рот, чтобы сохранить один танк. Сейчас тактика изменилась – и они бросают в бой дорогую военную технику.

А на Харьковщине украинские пограничники из штурмовой бригады "Стальная граница" обнаружили и уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". "Глаз" оккупантов, помогавший им корректировать артиллерию и отслеживать перемещение украинских Сил обороны на Харьковском направлении, навеки "заслепил" дрон-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские аэроразведчики с помощью FPV-дрона затопили катер вместе с российскими оккупантами. Они пытались убежать, однако надежды захватчиков оказались тщетными: БпЛА точно поразил цель;

– британскими ракетами Storm Shadow во временно захваченной Юрьевке под Мариуполем ВСУ ликвидировали очередного российского полковника. Виктор Ковалев находился на базе оккупантов, когда туда прилетели ракеты.