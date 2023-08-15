Не танками едиными: аэроразведчики ВСУ FPV-дроном уничтожили катер армии РФ. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков при любом случае. Так, аэроразведчики с помощью FPV–дрона затопили катер вместе с оккупантами.

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Виртуозную атаку провели аэроразведчики 73-го морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого. Видео поражения показали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Аэроразведчики 73-го морского центра СПП им кошевого атамана Антина Головатого поразили FPV-дроном катер с российскими оккупантами", – говорится в сообщении.

В Генштабе не сообщили, когда и где произошло поражение.

На видео видно, как дрон преследует движущийся по реке катер. В какой-то момент оккупанты на плавсредстве замечают погоню и пытаются избежать поражения.

Сначала они начинают делать зигзаги на воде, а потом отчаянно выписывают круги, рассчитывая, что дрон так в них не попадет.

Однако надежды захватчиков оказались тщетными: БПЛА попадает точно в цель.

Напомним, утром в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В настоящее время ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом захватчики несут потери. Так, накануне, 14 августа, украинские воины ликвидировали еще 540 оккупантов и 314-й вертолет войск РФ. Особенно тщательно защитники "демилитаризируют" российскую артиллерию: за сутки было уничтожено 29 вражеских артсистем, а также три комплекса ПВО.

Безвозвратные потери России в живой силе к утру 15 августа достигли 254 920 человек.