ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, уничтожена станция РЭБ врага – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает обстреливать мирных жителей и гражданские объекты по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес ракетно-авиационный удар, применив 8 ракет "Калибр" и 15 иранских ударных дронов Shahed по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

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Кроме того, войска РФ нанесли 14 ракетных и 72 авиационных ударов, совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Жертвами российских террористов стали мирные жители Украины. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, торгового центра, студенческого общежития, детского сада, школы и другой гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 августа.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Также сообщается, что в течение 15 августа на фронте произошло более 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктоа, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закитное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Гострое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногорск, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Днепровское, Береговое, Велетенское, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье. В целях принуждения учащихся к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административной ответственностью за пропуски учебного процесса.

В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел словесный спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого обе стороны конфликта открыли друг по другу огонь.

В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию РЭБ противника.

Напомним, государство-террорист Россия под утро 15 августа устроило массированную ракетную атаку по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах от юга до запада. Известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре – с пожарами и пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области продолжается эвакуация гражданского населения из опасных населенных пунктов Купянского района. Из населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам оккупационными войсками России, вывезено уже 248 человек, из них 90 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области власти могут принять решение о принудительной эвакуации 388 детей с семьями из опасных населенных пунктов, находящихся под огнем кафиров. Речь идет о городах в части Бахмутского и Краматорского районов.