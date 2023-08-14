На Донетчине нуждаются в принудительной эвакуации 388 детей: Кириленко предупредил родителей

В Донецкой области власть может принять решение о принудительной эвакуации 388 детей с семьями из опасных населенных пунктов, которые находятся под огнем оккупантов. Речь идет про города в части Бахмутского и Краматорского районов региона.

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Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона в воскресенье, 13 августа. По его словам, эти семьи могут эвакуировать в более безопасные регионы в принудительном порядке.

Кириленко объяснил, что решения относительно выезда детей принимают именно родители. Но если решение не принимается, то собирается областная комиссия ТЭБ и ЧС, которая может постановить принудительную эвакуацию.

"Но если мы понимаем, что такое решение, к сожалению, родителями не будет принято, принимаем решение областной комиссией ТЭБ и ЧС по постановлению Кабинета министров, и эвакуируем детей с родителями принудительным образом", – отметил глава ОВА.

Кириленко уточнил, что в части Бахмутского и Краматорского районов детей, которых могут эвакуировать – 388.

В то же время все дети из домов семейного типа уже были отправлены из "горячих точек" в более безопасные области страны, добавил руководитель региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Купянском районе Харьковской области продолжается обязательная эвакуация населения из населенных пунктов, которые расположены рядом с линией фронта. В более безопасные места вывезли уже 63 местных жителей, среди них 9 детей. Эвакуация происходит планово, по определенным безопасным маршрутам.