Из Купянского района эвакуировали почти 250 человек: в ОВА рассказали о ситуации

В Харьковской области продолжается эвакуация гражданского населения из опасных населенных пунктов Купянского района. Из населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам оккупационными войсками России, вывезено уже 248 человек, из них 90 детей.

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Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram в понедельник, 14 августа. За прошедшие сутки из прифронтовых городов Купянского района вывезли 44 человека.

Среди оказавшихся в безопасных населенных пунктах два человека с инвалидностью и 19 детей.

Синегубов проинформировал, что все эвакуированные получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь. Те, кому это необходимо, снабжаются бесплатным временным жильем.

Как известно, российские оккупанты продолжают избивать по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Харьковщины. Кроме того, войска краъны-агрессора продолжают вести наступательные действия на Купянском направлении, штурмуя позиции Сил обороны.

Учитывая усиление обстрелов со стороны России, 10 августа власти региона объявили о начале обязательной эвакуации жителей 37 населенных пунктов Купянского района.

По словам Синегубова, в общей сложности эвакуации подлежат около 11 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области власти могут принять решение о принудительной эвакуации 388 детей с семьями из опасных населенных пунктов, находящихся под огнем кафиров. Речь идет о городах в части Бахмутского и Краматорского районов региона.