Войска РФ атаковали Украину ракетами: взрывы прогремели в Днепре, на Хмельнитчине, Львовщине, Волыни и Запорожье

Оккупационная армия России под утро вторника, 15 августа, атаковала Украину ракетами – взрывы прогремели в нескольких областных центрах от юга до запада. Тревога была объявлена по всей стране.

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Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей регионов о ракетной опасности и призывали оставаться в укрытиях. В сети писали о работе ПВО.

Днепр

Корреспондент OBOZREVATEL сообщил, что около 04:00 по меньшей мере восемь громких взрывов было слышно в городе. В Воздушных силах в это же время заявляли о вражеских ракетах в Днепропетровской области.

Мониторинговые каналы указывали, что враг, вероятно, запустил по Днепру баллистическое вооружение.

Днепряне сообщали о пожаре в одном из районов города – туда отправились спасатели и все необходимые службы. Также жители находили обломки ракет на улицах.

Запорожье

Около 04.30 звуки взрывов также слышали в Запорожье и Запорожском районе. Войска РФ обстреляли регион ракетами С-300, написал Telegram-канал "Радар Украина".

Хмельниччина

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин подтвердил взрывы в области.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 15 августа во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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