Оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, вспыхнул пожар: есть пострадавший. Фото

Российские военные преступники во время массированной атаки по Украине утром 15 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Там произошло попадание в одно из предприятий, пострадал человек.

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На месте прилета вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, удар был в 04:20 вторника. Предварительно, один человек получил травмы.

"Ждите официальную информацию. Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!" – заявил он.

Напомним: корреспондент OBOZREVATEL сообщил, что около 04:00 в Днепре было слышно по меньшей мере восемь громких взрывов. В Воздушных силах ВСУ в это время предупреждали о движении вражеских ракет над Днепропетровщиной.

Мониторинговые каналы указывали, что враг, вероятно, запустил по облцентру баллистическое вооружение. Днепряне сообщили о пожаре в одном из районов города, отметив, что туда отправились спасатели и все необходимые службы. Также в сети публиковали фото обломков ракет, которые находили на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Предварительно, враг применил баллистическое вооружение.

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