Россия утром атаковала Украину 28 ракетами: силы ПВО сбили 16 целей
Защитники Украины утром 15 августа сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В общем же страна-агрессор РФ атаковала 28 целями, часть из которых привела к прилетам.
В частности, под ударом оказались Запорожье, Днепр, Черкасщина, Львов и Луцк. О работе противовоздушной обороны сообщили в воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что массированная атака началась около 04:00 вторника. Были зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов, среди которых:
– четыре крылатых ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
– 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
– четыре крылатых ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
"По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона : зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия. Уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", – сообщили в ВС ВСУ.
По словам военных, также было зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
"О последствиях ракетного удара, разрушениях и пострадавших сообщат местные военные администрации. Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба отбили массированную атаку РФ ночью 14 августа, которую та осуществляла в несколько волн ракетами и ударными БПЛА. Было сбито восемь "Калибров" и 15 дронов-камикадзе Shahed.
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