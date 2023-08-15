Россия утром атаковала Украину 28 ракетами: силы ПВО сбили 16 целей

Защитники Украины утром 15 августа сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В общем же страна-агрессор РФ атаковала 28 целями, часть из которых привела к прилетам.

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В частности, под ударом оказались Запорожье, Днепр, Черкасщина, Львов и Луцк. О работе противовоздушной обороны сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что массированная атака началась около 04:00 вторника. Были зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов, среди которых:

– четыре крылатых ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

– 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

– четыре крылатых ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

"По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона : зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия. Уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", – сообщили в ВС ВСУ.

По словам военных, также было зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

"О последствиях ракетного удара, разрушениях и пострадавших сообщат местные военные администрации. Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба отбили массированную атаку РФ ночью 14 августа, которую та осуществляла в несколько волн ракетами и ударными БПЛА. Было сбито восемь "Калибров" и 15 дронов-камикадзе Shahed.

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