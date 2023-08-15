Оккупанты под утро атаковали ракетами Черкасщину: есть прилет по территории предприятия и медучреждения

Утром 15 августа российские террористы нанесли удар по территории Черкасской области. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры в городе Смела.

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В результате ракетной атаки часть города осталась без водоснабжения. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, российская ракета в Смеле ударила по территории частного предприятия. Еще одна ракета попала по территории медицинского учреждения. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

При этом враг поврежил объекты критической инфраструктуры, в частности, сети водо- и теплоснабжения. Из-за атаки часть города осталась без водоснабжения.

Глава ОВА отметил, что на месте происшесствия работают правоохранительные и коммунальные службы.

Напомним, государство-террорист Россия под утро 15 августа устроило массированную ракетную атаку по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах от юга до запада. Известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре – с пожарами и пострадавшими.

Ранее сообщалось, что вражеские ракеты привели к разрушениям во Львове и области. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, вспыхнули возгорания и пострадали несколько человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники во время массированной атаки по Украине утром 15 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Защитники неба сбили над регионом семь вражеских крылатых ракет, но произошло попадание в одно из предприятий облцентра и несколько человек пострадали.

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