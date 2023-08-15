На Львовщине во время воздушной тревоги прогремели взрывы: есть прилет

Во время массированной воздушной атаки РФ по Украине утром 15 августа громкие взрывы прогремели во Львове и области. Предварительно, там есть попадание вражеских ракет.

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Жителей призвали оставаться в укрытиях. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

"Предварительно: есть попадания в нашей области. Львов остается целью врага. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

До этого чиновник предупреждал, что в направлении ряда городов Львовщины зафиксировано движение российских ракет. Мэр Львова Андрей Садовый в 05:23 сообщил о взрывах в облцентре.

"Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не будьте у окон", – написал он.

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