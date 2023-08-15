На Прикарпатье обломки вражеской ракеты упали на частный двор: есть разрушения. Фото

Утром 15 августа во время массированного ракетного обстрела взрывы прогремели в Ивано-Франковской области. В регионе сработала противовоздушная оборона.

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Обломки вражеской ракеты повредили частный дом. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, в результате падения обломков ракеты на территорию частного двора, были повреждены хозяйственные постройки и жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в ОВА напомнили жителям региона, что во время воздушной тревоги необходимо соблюдать правила безопасности.

"Прикарпатцам напоминаю: война продолжается! Не пренебрегайте сигналами "воздушной тревоги". Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности людей рядом", – заявила Онищук.

Напомним, государство-террорист Россия под утро 15 августа устроило массированную ракетную атаку по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах от юга до запада. Известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре – с пожарами и пострадавшими.

Ранее сообщалось, что вражеские ракеты привели к разрушениям во Львове и области. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, вспыхнули возгорания и пострадали несколько человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники во время массированной атаки по Украине утром 15 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Защитники неба сбили над регионом семь вражеских крылатых ракет, но произошло попадание в одно из предприятий облцентра и несколько человек пострадали.

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