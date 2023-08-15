Оккупанты ударили по предприятию в Луцке, есть пострадавшие: на месте работают экстренные службы

Страна-агрессор Россия во время массированной ракетной атаки по Украине утром 15 августа нанесла удар по Луцку. Он пришелся на одно из промышленных предприятий.

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Предварительно, есть пострадавшие, но информация еще уточняется. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук в Telegram-канале.

"Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке", – написал он в 05:47.

Чиновник подчеркнул, что все экстренные службы работают на месте происшествия.

Жителей Волыни чиновник попросил оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Отбой в области был объявлен буквально через минуту – тревога продолжалась с 04:02 до 05:48.

Глава ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что в это время на Волыни работали силы ПВО, но, к сожалению, есть прилет в одно из предприятий промышленности в областном центре.

"Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии позже сообщим. На месте работают все соответствующие службы. Прошу не распространять информацию где угодно о деталях происшествия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти одновременно с Волынью утром 15 августа российские ракеты атаковали и Львовщину. Там известно о попадании в жилые дома, где вспыхнул пожар.

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