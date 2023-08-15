Защитники Украины обезвредили еще 540 наемников и 314-й вертолет войск РФ – Генштаб

Воины Сил обороны Украины во время боев 14 августа уничтожили 118 единиц российской военной техники и вооружения, в том числе приземлили еще один вражеский вертолет. Также на фронте было ликвидировано 540 наемников армии РФ.

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На сегодня оккупационное войско поредело уже на 254 920 военнослужащих, среди которых есть офицеры и генералы. Об этом свидетельствуют обновленные данные от Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что за минувшие сутки боев наши воины уничтожили 29 артиллерийских систем (всего 5128), 16 боевых бронированных машин (8370), семь танков (4313), три средства ПВО (482) врага.

В небе защитники сбить не только российский вертолет (в общем 314), но и 29 БПЛА оперативно-тактического уровня (4242) и восемь крылатых ракет (1387).

Также бойцы сожгли 22 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (7584) и три – специальной техники (769).

В списке потерь, который армии РФ был причинен с начала полномасштабного вторжения, есть еще и 714 РСЗО, 315 самолетов и 18 кораблей/катеров.

Напомним: 314-й российский вертолет сбили бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ. Это произошло около 05:00 понедельника, 14 августа, на Бахмутском направлении. Обезвреженной вражеской "птичкой" оказался Ка-52 "Аллигатор", который стоил стране-агрессору $16 млн.

За прошедшие сутки 301 оккупант был ликвидирован только на Таврическом направлении фронта. Из них 99 стали "грузом 200", 190 – "затрехсотились", а еще 12 попали в плен. Кроме живой силы, бойцы ВСУ уничтожили 34 единицы военной техники врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины из 3-й ОШБр отбили атаку оккупантов в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Во время нее защитники уничтожили целый взвод современных российских танков Т-90М.

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