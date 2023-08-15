На Таврическом направлении ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами и почти сотню оккупантов

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продолжают выбивать войска РФ, нанося захватчикам потери. В течение суток был "демобилизован" 301 солдат страны-агрессора, из них 99 погибли, 190 были ранены, а еще 12 попали в плен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что работа Сил обороны продолжается.

Артиллерийские подразделения наших Вооруженных сил за сутки выполнили 1620 огневых заданий.

В результате этого кроме живой силы оккупантов за минувшие сутки были уничтожены 34 единицы военной техники противника.

Были "демилитаризированы" пять танков, восемь бронированных боевых машин, пять артиллерийских систем и минометов, две реактивные системы залпового огня, одна система ПВО, два БПЛА, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники войск РФ. Также были ликвидированы три склада боеприпасов оккупантов.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 14 августа на фронтовых позициях произошло 11 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с солдатами оккупанта. Наши защитники продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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