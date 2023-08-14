ВСУ продолжают сдерживать врага на востоке и наступать на юге: произошло 11 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток, 14 августа, на фронтовых позициях произошло 11 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с солдатами оккупанта. Наши защитники продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. Враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура", – обозначили военные.

Наши войска добавили, что угроза ракетной и авиационной атаки сохраняется на территории всей Украины, и призвали жителей городов и сел не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Только сегодня противник проявил активность:

на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новомлынск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы, Бугаевка Харьковской области;

на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка Донецкой области;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;

на Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских. артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Новокаиры, Камышаны Херсонской области и Херсон.

Между тем ВСУ наносят оккупантам значительный ущерб, причем не только в живой силе, но и боевой технике. Украинская авиация в течение суток нанесла удар по пункту управления, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам; также уничтожен один российский военный вертолет.

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