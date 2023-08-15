Работали Storm Shadow: ВСУ ударом по оккупированной Юрьевке ликвидировали российского полковника

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного российского полковника. Виктор Ковалев находился на базе оккупантов во временно захваченной Юрьевке под Мариуполем, когда туда прилетели ракеты.

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Об этом сообщили российские z-паблики. Оккупанты уверяют, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

"14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка, Мангушского района "ДНР" погиб наш дорогой друг полковник Ковалев Виктор Анатольевич. Человек слова, настоящий офицер и профессионал. Ты всегда останешься в наших сердцах. Твое дело будет продолжено, Победа будет за нами!" – излучает излишний оптимизм по поводу перспектив российской армии в Украине один из некрологов.

Напомним, накануне, 14 августа, стало известно о том, что под временно оккупированным Мариуполем, в селе Юрьевка, прогремели взрывы. Позже стало известно о поражении лагеря оккупантов, который они обустроили на захваченной базе отдыха "Волна".

На следующий день появились подробности поражения: у россиян много погибших, количество раненых может достигать 140 человек, часть из них до утра умерла в больницах.

Также повреждена или уничтожена российская техника, в частности, грузовики, топливозаправщики и бронированные машины пехоты.