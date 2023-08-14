Под оккупированным Мариуполем прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

Вблизи временно оккупированного Мариуполя снова неспокойно. 14 августа там прогремели новые взрывы в Юрьевке.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в населенном пункте есть прилет.

Над местом прилета поднялся дым. Что было поражено не сообщается.

"Юрьевка. Мариупольский район. Улыбаемся и машем! Есть прилет. Урзуф, как дела? Волнуешься?", – написал Андрющенко.

Также он сообщил об активной работе ПВО оккупантов в селе Осипенко Запорожской области.

"Учитывая Юрьевскую бавовну, кажется нас ожидает интересный день", – пишет советник.

Напомним, что в стране-агрессоре России снова пожаловались на атаку беспилотников. В пограничном с Украиной Белгороде 13 августа якобы прогремел взрыв, россияне заявили о работе противовоздушной обороны, в результате чего был поврежден фасад жилого многоэтажного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаки дронов и взрывы на предприятиях военно-оборонного комплекса показывают, что господствующий в России режим все меньше способен контролировать ситуацию в своей же стране, а развязанная РФ война уже давно идет не по плану. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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