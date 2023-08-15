'Мариупольская Юрьевка – адский курорт для россиян': появились новые данные о потерях захватчиков

В результате "бавовны" во временно оккупированной Юрьевке под Мариуполем 14 августа российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. Часть из них была ликвидирована на месте, часть захватчиков до утра скончались в больницах Мариуполя и Мангуша.

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Также захватчики потеряли топливозаправщики, грузовики и две БМП. Подробности о последствиях "бавовны" на адском для россиян "курорте" сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, количество ликвидированных вследствие удара по базе оккупантов в лагере "Волна" в Юрьевке, нанесенном накануне, к утру увеличилось по меньшей мере на два десятка.

"Из 50 привезенных в больницу интенсивной терапии в Мариуполь оккупантов умерших к утру уже 13. В Мангуше больница забита, относительно умерших – известно о 5 оккупантах", – отметил Андрющенко.

Ночь для оккупантов в курортной Юрьевке оказалась непростой: они до утра возили раненых и трупы и растягивали избитую технику. Число раненых, утверждает Андрющенко, перевалило далеко за сотню.

"Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали разбитую технику. По количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300",количество пораженных составляет около 123-140 нелюдей. Плюс сожженные грузовики, топливозаправщики и два БМП", – написал советник мэра Мариуполя.

В то же время он отметил, что пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ликвидации российского полковника Виктора Ковалева, о которой сообщают российские пропагандисты и оккупанты.

"Мариупольская Юрьевка – адский курорт россиян. Однозначно", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, накануне, 14 августа, под оккупированным Мариуполем прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что ВСУ попали в командный пункт оекупантов в лагере "Волна". Десятки оккупантов, находившихся в нем на момент взрыва, были ликвидированы. Гражданские люди не пострадали.

Также в z-пабликах начали появляться некрологи, где говорится, что среди ликвидированных в Юрьевке – очередной российский полковник, Виктор Ковалев. По данным оккупантов, удар якобы был нанесен ракетами Storm Shadow.