ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах, – Маляр

Силы обороны Украины освободили от российских окупантов село Урожайное в Донецкой области. Наши защитники закрепляются на рубежах населенного пункта.

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Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, наступательные действия украинской армии продолжаются.

Напомним, накануне руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Урожайном продолжаются жестокие бои. Однако военным ВСУ удалось зайти на территорию населенного пункта и эвакуировать трех человек.

Село подвергается жестким обстрелам со стороны российских оккупантов. Боевые действия фактически не прекращаются, поэтому о проведении стабилизационных мероприятий речь даже не идет, подчеркнул Кириленко. До полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в Урожайном жило до пятисот человек.

Ранее на этом направлении защитники отразили попытки оккупантов восстановить утраченное положение в районах Старомайорского, Роботиного и вокруг Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще 13 августа в сети появилась информация, что колонна оккупантов под огнем артиллерии ВСУ сбежала из Урожайного Донецкой области. В поселке продолжается зачистка, между тем пропагандисты устроили истерику из-за "тревожной ситуации" в населенном пункте;

– в Генштабе ВСУ заявили о частичных успехах в районе Роботиного Запорожской области. Там силам обороны удалось укрепить позиции.