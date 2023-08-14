ВСУ отбили атаки оккупантов возле Старомайорского и Роботино, уничтожена станция РЭБ врага – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На других направлениях защитники отбили попытки оккупантов восстановить утраченное положение в районах Старомайорского, Роботино и вокруг Бахмута.

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Всего за сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения. О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 14 августа.

Отмечается, что этой ночью РФ совершила очередную атаку по Украине. Информация о ее последствиях уточняется. А накануне вражеские войска нанесли два ракетных и 43 авиационных удара, около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, в частности дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском – ВС РФ из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов, среди которых Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья – Сумской; Огурцово, Окип, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки на Луганщине. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Каменка Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Белогоровки и Веселого. Из артиллерии обстреляли более 15 н. п., в частности Белогоровку на Луганщине, Терны, Серебрянку, Верхнекаменское, Спорное, Диброву, Звановку на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение у Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Нанесла авиаудар в районе Клещиевки. От ее артобстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Григоровка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Приволье, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Те ударили по городу из авиации и обстреляли из артиллерии, как и Александрополь, Спеповое, Керамик, Новокалиново, Первомайское, Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки, обстрелял оба населенных пункта из артиллерии, как и Победу, Новомихайловку, Константиновку, Антоновку Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского. Кроме этого, ударили из авиации по Благодатному и Старомайорскому. Из артиллерии обстреляли Водяное, Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Старомайорское на Донетчине.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение восточнее Роботино на Запорожье. Нанесли авиаудары в районах Красного, Волшебного, Пятихаток. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Волшебное, Лобково, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении ВС РФ ударили по авиации в районах Зеленого Гая, Одрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Херсон, Золотая Балка, Велетенское, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Казацкое, Антоновка, Токаревка на Херсонщине и Ивановка на Николаевщине.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один ЗРК, станцию РЭБ и средство противовоздушной обороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политические эксперты журнала TheTimes заявили, что контрнаступление ВСУ продвигается меньшими темпами, чем предполагалось, и "заметно отклоняется от плана". Они предположили, что украинская армия достигнет запланированной цели и освободит территории от захватчиков из России, но не следует ожидать, что война завершится к концу 2023 года.

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