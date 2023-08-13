Украина победит в войне с Россией, но до конца 2023 года она не завершится – The Times

Контрнаступление, к которому Вооруженные силы Украины готовили много месяцев, продвигается с меньшими темпами, чем предполагалось, и заметно отклоняется от плана. Очевидно, что украинская армия достигнет намеченной цели и освободит территории от захватчиков из России, но ожидать, что война завершится до конца 2023 года не стоит.

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Такого мнения придерживаются военно-политические эксперты журнала TIME. Они подчеркнули, что контрнаступление невозможно считать проваленным, так как часть территорий была освобождена, а российские силы серьезно деградировали.

"Силы обороны за последние пару месяцев они уничтожали около 25 российских артиллерийских систем в день. Они также неоднократно наносили удары по важнейшим российским линиям снабжения, особенно по мосту через Чонгар, соединяющему материковую Украину с Крымом", – подчеркнули в аналитическом материале.

При этом авторы западного СМИ обозначили, что солдаты оккупационной армии РФ хорошо укрепились, и их оборона до сих пор замедляла или мешала украинским атакам, которые часто проводились относительно небольшими формированиями. Более крупные формирования слишком уязвимы для российской артиллерии и вертолетов.

"Это показывает успешную адаптацию Кремля к боевой обстановке, при этом затрудняет ему достижение решительных успехов", – указано в статье.

Западные партнеры Украины между тем продолжают снабжать ее вооружением современного образца, впрочем, как справедливо добавили авторы, без излишнего энтузиазма. Таким образом ВСУ фактически находятся в пограничном состоянии, используя и боевое снаряжение с иностранными технологиями, и советское оружие.

"Для обеих сторон эта война превратилась в рутину. Украина в настоящее время в значительной степени отказалась от смелых обещаний о скорых и внушительных победах. Вместо этого речь идет об освобождении отдельных населенных пунктов, а также сорванных операциях противника", – подытожили в TIME.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин готовится к еще более затяжной войне против Украины и рассчитывает, что у РФ будет преимущество в живой силе. Об этом свидетельствуют изменения в законе о мобилизации, принятые в России.

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