Путин готовится к затяжной войне, рассчитывая на преимущество в живой силе – Financial Times

Российский диктатор Владимир Путин готовится к еще более затяжной войне против Украины и рассчитывает при этом, что у РФ будет преимущество в живой силе. Об этом свидетельствуют изменения в законе о мобилизации, принятые в России.

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Они необходимы для того, чтобы отправить на фронт тысячи россиян. Об этом в своей колонке для Financial Times написал директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

"Законодательство, позволяющее Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч человек, свидетельствует о печальной правде: Владимир Путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей войне", – отмечает аналитик.

По его словам, президент РФ делает ставку на то, что российская живая сила, которую потенциально можно мобилизовать, в 3-4 раза больше украинской. Однако также важна возможность использовать этот ресурс: Кремлю нужно не только мобилизовать гораздо больше людей, но и вооружить их, научить и отправить воевать.

Для этого и были приняты изменения в закон о мобилизации – отныне российское правительство может присылать повестки такому количеству мужчин, которое сочтет нужным. Как только они будут получать электронное призывное сообщение, границы России для них немедленно будут закрыты. А за отказ служить, напомним, тоже усилено наказание.

"Эти шаги вместе с масштабными государственными инвестициями в расширение производства оружия должны помочь Путину создать большую и лучше оснащенную армию", – добавил автор колонки.

Военный бюджет РФ тоже все еще не пустой. Он до сих пор наполнен деньгами благодаря прибылям от продажи энергоносителей в прошлом году, а также благодаря тому, что российские экспортеры нашли новых клиентов на рынке в Китае.

Габуев считает, что в случае, если давление на российскую экономику усилится, центральный банк РФ может пойти на дальнейшую девальвацию рубля. Это облегчит выплаты оккупантам, сотрудникам оборонной промышленности и спецслужбам. Последние держат под контролем российскую элиту и общественность и таким образом позволяют Путину придерживаться своего политического курса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Руководство государства-террориста России продолжает придумывать способы, как загнать на войну против Украины еще больше орудийного мяса. В частности, диктатор Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе.

– А Госдума РФ 25 июля приняла в окончательном ІІІ чтении закон о повышении предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Также принят закон о повышении штрафов за неявку по повестке – до 30 тысяч рублей (около 12,2 тыс. грн).

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